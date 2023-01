Medion senza freni: ecco i notebook dissipati a liquido con RTX 4090

Nel corso di un esclusivo evento parigino, Medion ha annunciato la sua nuova generazione di notebook da gioco con due proposte molto interessanti, entrambe basate su Intel Raptor Lake e sulle potenti soluzioni grafiche NVIDIA RTX Serie 40.

Disponibili a partire da fine febbraio sullo shop ufficiale, su Amazon e da Euronics, i nuovi laptop da gaming di Medion sono due. Si parte dal Medion Erazer Beast X40, erede di una nostra vecchia conoscenza di cui vi abbiamo parlato nel corso della prova dell'Erazer Beast X30.

Completamente rinnovato nel design e nelle componenti, l'X40 potrà contare su soluzioni hardware aggiornate e senza compromessi, tra cui una CPU configurabile fino all'Intel Core i9 13900HX e grafica senza limiti grazie alla RTX 4090 di NVIDIA. Completano il quadro fino a 32 GB di RAM DDR5 e fino a 2 TB su unità a stato solido NVMe PCIe Gen4.

Il display scelto da Medion ha una diagonale da 17 pollici con Refresh Rate fino a 240 Hz e risoluzione QHD+ su formato 16:10.

Tra le sue caratteristiche spicca anche una tastiera meccanica a basso profilo con switch Cherry MX Ultra e trova conferma anche quest'anno il sonoro firmato SteelSeries Nahimic.

Al fianco del Beast X40, accogliamo anche il nuovo Major X20, notebook più compatto e pensato per proporre ottime prestazioni in un formato più contenuto grazie alla RTX 4070, il tutto in 16 pollici con bordi ridotti all'osso. Il display rimane QHD+ con frequenza d'aggiornamento di 240 Hz, così come le specifiche restano sostanzialmente invariate, tastiera meccanica inclusa.

La vera sorpresa è che entrambi i notebook saranno perfettamente compatibili con una scottante feature esclusiva, ovvero la possibilità di acquistare separatamente il Medion Erazer Cooling Kit che consente di aggiungere alla dotazione un sistema di raffreddamento a liquido esterno per rendere ancora più efficiente e silenzioso il setup.

Quanto ai prezzi, il nuovo Beast X40 sarà disponibile al prezzo consigliato di 4.699 euro, mentre il Major X20 verrà proposto a 2.449 euro. Il kit di raffreddamento, invece, potrà essere acquistato a 249 euro.

In calce vi lasciamo le splendide immagini dell'evento a cui abbiamo partecipato con il nostro team.