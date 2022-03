Medion, la gamma di notebook pensata per la DAD e per il lavoro

Dopo aver dato un'occhiata alla nuova gamma Lenovo di tablet e convertibili per la DAD, scopriamo cosa ha in serbo per studenti e lavoratori il produttore tedesco Medion, anch'esso parte del Gruppo Lenovo.

Sempre più presenti nella vita di tutti i giorni, i notebook sono ormai cruciali non solo per la scuola ma anche per il lavoro. La corsa all'informatizzazione che ha caratterizzato gli ultimi due anni delle nostre vite, tra DAD e Smart Working, ha fatto crescere a dismisura la richiesta di dispositivi dall'elevato rapporto qualità prezzo, segmento in cui Medion sa molto bene come muoversi. Tra questi troviamo:

Medion Akoya E4251

Medion Akoya E11201

Medion Akoya E6247

Tutti parte della stessa gamma, questi device non potrebbero essere più diversi tra loro. L'E4251, per esempio, è un notebook sottile e flessibile, dotato di una cerniera a 180 gradi e di un display dalle cornici particolarmente sottili. Sotto la scocca troviamo un processore Intel Celeron N4020 con 4GB di RAM e un SSD da 128 GB, per buone prestazioni nell'uso quotidiano e una discreta autonomia. Lo schermo è da 14 pollici con risoluzione FullHD.

Quanto all'E11201 Educational, si tratta di un dispositivo pensato per i più piccoli, impegnati in questo periodo con la Didattica a Distanza. Il processore è un Celeron N3450, affiancato da 4GB di RAM, adeguato per l'utilizzo scolastico. Presente una webcam per le lezioni in videoconferenza e la scocca è studiata per assorbire cadute da un'altezza fino a 100 cm. Il display ha una diagonale da 11,6 pollici con risoluzione HD.

Infine, l'Akoya E6247 con CPU Intel Celeron N4020, 8 GB di RAM e SSD da 256 GB. A bordo troviamo Windows 11 preinstallato, con tutti i più recenti standard di sicurezza, e il display ha una diagonale da 15,6 pollici con risoluzione FullHD. Per saperne di più, suggeriamo di dare un'occhiata alla pagina ufficiale di Medion su Amazon.