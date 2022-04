Medion lancia in Italia due nuovi notebook da 17 pollici: si parte da 449,99 Euro

Medion annuncia oggi l’arrivo in Italia, sullo store ufficiale di Amazon, di due nuovissimi notebook da 17 pollici. La multinazionale tedesca controllata dal Gruppo Lenovo, nello specifico, con questi due nuovi laptop vuole rivolgersi ad altrettante fasce di clienti.

Partendo dal Medion Akoya S17405, si tratta di un laptop dotato di processore Intel Core i5 di 11a generazione, con Display Full HD da 17,3 pollici e tecnologia IPS, in grado di offrire una risoluzione di 1920x1080 pixel che si traduce in colori ricchi e contrasti chiari. La tastiera è retroilluminata e permette di scrivere agevolmente anche di notte. Presente anche la funzione di ricarica rapida che lo rende pronto a tempo di record: in soli 60 minuti, infatti, la batteria è caricata all’80%. Il Medion S17405 è disponibile in vendita a 799 Euro, con consegna a stretto giro di orologio.

Arriva in Italia anche il Medion Akoya E17201, un laptop dal design ultra sottile in alluminio basato sul processore Intel Premium Silver N5030 con grafica Intel UHD. Lo schermo è in grado di offrire immagini in Full HD, fluide e brillanti con risoluzione di 1920x1080 pixel. Al suo interno troviamo Windows 11 come sistema operativo, oltre che la tecnologia Dolby Audio per un’esperienza di ascolto intensa sia tramite cuffie che notebook. Il costo dell’E17201 è di 449,99 Euro.