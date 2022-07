MEDION presenta il nuovo notebook ERAZER Beast X30 con la GeForce RTX 3070 Ti

MEDION annuncia oggi il nuovo ERAZER Beast X30, il nuovo notebook da gaming premium con processore Intel Core i7-12700H e GPU integrata NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti.

Per coloro che hanno avuto modo di leggere la nostra prova dell’ERAZER Beast X30, siamo di fronte ad un notebook con processore Intel Core i7-12700H, accompagnato dalla NVIDIA GeForce 3070 Ti, in grado di garantire prestazioni grafiche alla pari delle macchine desktop grazie al ray teacing in tempo reale.

Per quanto riguarda il processore Intel di dodicesima generazione, invece, viene fornito con Inter Turbo Boost 3.0, una soluzione ad alta efficienza energetica che consente aumenti dinamici ed automatici alla velocità di clock, pur mantenendo i livelli di temperatura e consumo energetico.

Il display invece è QHD con 165Hz, ed offre una totale copertura dello spazio colore sRGB grazie alla scheda grafica, e garantisce un’esperienza fluida e piacevole ai giocatori. I due SSD PCIe Gen 4x4 integrati invece, ognuno dei quali con 1 terabyte di spazio, avviano l’OS in poco tempo e riducono enormemente i tempi di caricamento grazie alla RAM DDR5.

La tastiera è retroilluminata con 16,7 milioni di colori, mentre l’elegante case e la cornice del display garantiscono un design elegante.

Il MEDION ERAZER BEAST X30 sarà disponibile sul MEDION Amazon store da inizio agosto a partire da 2.399 euro.