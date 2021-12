La meditazione può rafforzare il sistema immunitario? Il parere degli esperti

La meditazione è diventata estremamente popolare nel corso del 2021, tanto da fare vincere a un’applicazione Android dedicata il premio di app dell’anno. Portata a livelli intensi, offre benefici notevoli a chi la svolge, tanto da rafforzare anche il sistema immunitario.

Una squadra di esperti ha raggiunto tale conclusione in seguito all’analisi del campione di sangue di un gruppo formato da oltre 100 persone, pre e post-meditazione. L’analisi ha suggerito che la meditazione è in grado di potenziare l'attività di centinaia di geni noti per essere direttamente coinvolti nella regolazione della risposta immunitaria, ma ci sono dei dettagli da non sottovalutare.

Tali individui che hanno preso parte al ritiro di meditazione condotto presso l'Isha Institute of Inner Sciences a McMinnville, di età media pari a 40 anni, hanno svolto sessioni di meditazioni giornaliere della durata di 10 ore per otto giorni consecutivi, in totale silenzio, intervallata da sonno regolare e dieta vegana. Condizioni decisamente ideali e relativamente difficili da replicare nella vita quotidiana, ma che hanno permesso di comprendere alcuni dettagli chiave.

Tre mesi dopo la conclusione del ritiro, il team di ricercatori guidato da Vijayendran Chandran, assistente professore di pediatria e neuroscienze, ha riscontrato un aumento dell'attività che coinvolge 220 geni correlati al sistema immunitario, inclusi 68 geni coinvolti nella cosiddetta "segnalazione dell'interferone”, considerata chiave nella difesa contro cancro, sclerosi multipla e persino COVID-19. Per l’esattezza, il 97% dei geni di risposta dell’interferone risultavano attivi in seguito al ritiro.

L’impatto sull’attività molecolare sarebbe dovuto in parte dalla meditazione, in parte dalla dieta e dal sonno regolare. Considerata l’intensità del ritiro, oltre al tempo dedicato a ogni porzione del ritiro, è difficile comprendere quale dei detti fattori abbia avuto l’impatto più importante sull’efficacia del sistema immunitario. Ciononostante, la meditazione certamente non farà male a ognuno di noi.

A proposito di sonno, lo scorso ottobre abbiamo visto cosa regola il ciclo sonno-veglia.