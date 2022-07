Può la meditazione ridurre il dolore? La risposta in un nuovo studio

Può la meditazione ridurre il dolore? Questa domanda si sono posti i ricercatori della San Diego School of Medicine in California. Per secoli, infatti, le persone hanno usato la meditazione per cercare di alleviare il loro dolore, ma solo di recente i neuroscienziati sono stati in grado di valutare se, e come, funziona effettivamente.

Nel loro studio, pubblicato il 7 luglio 2022 sulle pagine di Pain, hanno misurato gli effetti della meditazione consapevole sulla percezione del dolore e sull'attività cerebrale, dimostrando come questa abbia interrotto la comunicazione tra le aree cerebrali coinvolte nella sensazione di sofferenza e quelle che producono il senso di sé.

In particolare, hanno notato come i segnali del dolore si spostano ancora dal corpo al cervello, ma l'individuo non percepisce la stessa intensità di quelle sensazioni, quindi il dolore e la sofferenza sono drasticamente ridotti.

Il dott. Fadel Zeidan, professore associato di anestesiologia presso la UC San Diego School of Medicine ed autore principale della ricerca, ha affermato: "Con questo lavoro stiamo finalmente capendo come gli effetti della meditazione si manifestano nel cervello durante l'esperienza del dolore acuto".

Durante il primo giorno di studio, i 40 partecipanti sono stati sottoposti a scansione cerebrale mentre veniva applicato loro del calore fastidioso alla gamba. Dopo aver sperimentato questa serie di stimoli, hanno poi dovuto valutare i loro livelli di dolore medi durante l'esperimento.

I partecipanti sono stati poi divisi in due gruppi. Uno di questi ha completato quattro sessioni di meditazione consapevole di 20 minuti separate, in cui veniva chiesto di concentrarsi sul respiro e di ridurre l'elaborazione autoreferenziale riconoscendo prima i propri pensieri, sensazioni ed emozioni ma poi lasciandoli andare senza giudicarli o reagire ad essi. L'altro gruppo di controllo ha invece trascorso le quattro sessioni ascoltando semplicemente un audiolibro.

Durante l'ultimo giorno di studio, ad entrambi i gruppi è stato nuovamente misurata l'attività cerebrale, con i partecipanti al gruppo di meditazione consapevole pronti a meditare durante il caldo doloroso. Al contrario, il gruppo di controllo si è limitato semplicemente a rimanere con gli occhi chiusi.

Dai risultati ottenuti i ricercatori hanno scoperto che i partecipanti che hanno meditato attivamente hanno riportato una riduzione del 32% dell'intensità del dolore ed una riduzione del 33% del trauma da sofferenza.

"Siamo stati davvero entusiasti di confermare come non sia necessario essere un esperto di meditazione per sperimentare gli effetti analgesici. Questa è una scoperta davvero importante per i milioni di persone che cercano un trattamento per il dolore ad azione rapida e non farmacologico, soprattutto se allergici a determinati composti", ha affermato il dott. Zeidan

Voi conoscevate questo tipo di meditazione? Praticate qualche esercizio di rilassamento durante le vostre giornate? Ne trovate giovamento? Scrivetecelo nei commenti.

