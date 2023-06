Medium perde i suoi 'poteri' per colpa di una TAC e fa causa all'ospedale

Questa è la storia di una donna di nome Judith Richardson Haimes, che guadagnava da vivere come medium. Diceva di poter leggere le aure delle persone, aiutare la polizia a risolvere crimini e persino condurre sedute spiritiche. Tutto questo cambiò nel 1976, quando si sottopose a una tomografia assiale computerizzata, nota come TAC.

Durante la procedura, Haimes avvertì il radiologo che aveva avuto reazioni allergiche a coloranti a base di iodio in passato e che le era stato detto di evitarli. Nonostante i suoi avvertimenti, il radiologo decise di procedere con un piccolo quantitativo di colorante (che viene usato come contrasto per evidenziare i possibili tumori all'interno del corpo).

Quasi immediatamente dopo l'iniezione, Haimes andò in shock anafilattico e iniziò a soffrire di una serie di sintomi, tra cui nausea intensa, vomito, orticaria e mal di testa. Questi mal di testa divennero particolarmente intensi ogni volta che tentava di concentrarsi profondamente, al punto da costringerla a chiudere la sua attività di medium.

L'indovina decise quindi di intentare una causa per malasanità, sostenendo che la TAC avesse reso impossibile l'uso dei suoi poteri psichici. Incredibilmente, vinse la causa, o almeno una parte di essa. Durante il processo, il giudice esortò la giuria a non considerare le affermazioni di Haimes sui suoi poteri psichici e la perdita della sua pratica nella valutazione del risarcimento. Dovevano concentrarsi, invece, esclusivamente sui danni fisici causati dalla reazione allergica.

Nonostante queste istruzioni, la giuria decise di assegnare alla medium un risarcimento di quasi un milione di dollari. Naturalmente, gli avvocati dell'ospedale chiesero che il verdetto fosse annullato. Il giudice acconsentì e ordinò un nuovo processo. Durante il secondo processo, il caso fu completamente respinto.

Però per poco tempo Judith stava per fare il colpo più grande della sua vita... ma questo non lo aveva previsto.