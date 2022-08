Questa medusa estremamente rara è stata avvistata solo una volta

Al largo della costa del Queensland, in Australia, dei sommozzatori hanno avvistato una creatura che non viene incontrata sicuramente tutti i giorni: e in effetti questa è la seconda volta che viene fotografata.

La creatura è conosciuta come Chirodectes maculatus, così chiamata per la sua forma corporea. Queste meduse - che fanno parte della famiglia "Cubozoa" - sono famose per avere tentacoli ricoperti dai nematocisti carichi di veleno. Tuttavia il C. maculatus non sembra essere velenoso sulla base di uno studio del 2005.

"Che qualcosa di così grande e appariscente possa essere visto solo due volte è piuttosto sorprendente", ha dichiarato a Vice il dottor Allen Collins, zoologo e curatore dello Smithsonian Institute National Museum of Natural History. "Detto questo, qualcosa mi dice che abbiamo ancora molte esplorazioni da intraprendere."

Sull'animale in questione non sappiamo molto altro, se non che la prima volta la scoperta, avvenuta nel 1947, si è verificata in prossimità del bordo esterno della Grande Barriera Corallina. Tuttavia potrebbe essere stato il passaggio del ciclone Justin, avvenuto poche settimane prima, ad aver trasportato la medusa verso questa zona.

Nel frattempo questa è un'altra dimostrazione di quanto possa essere incredibile (e sconosciuto) il mondo marino. A proposito, quali sono le meduse più grandi del mondo?