Medusa fantasma gigante di 10 metri incredibilmente rara è stata avvistata

La prima volta è sempre quella che si ricorderà per sempre... e il primo documento scientifico prodotto dal Viking Expedition Team è qualcosa che rimarrà loro impresso per molto tempo: l'avvistamento di una Stygiomedusa gigantea, una medusa molto rara comunemente nota come "medusa fantasma gigante".

Avvistata per la prima volta durante le immersioni all'inizio del 2022 nelle acque costiere della penisola antartica, le creature si estendono fino a lunghezza di 10 metri. Nonostante la loro imponente presenza, da quando sono state scoperte nel 1910 sono stati registrati solo 126 incontri con la S. gigantea.

Proprio per questo motivo il suo avvistamento ha destato molto stupore tra gli addetti ai lavori, a tal punto da guadagnarsi il ruolo da protagonista all'interno di un articolo pubblicato sulla rivista Polar Research del Norwegian Polar Institute. "Descriviamo osservazioni dirette dello scyphozoan Stygiomedusa gigantea raramente incontrato a profondità d'acqua di 80-280 m [262-919 piedi] nelle acque costiere della penisola antartica", scrivono i ricercatori.

Lo studio, tra le tante cose, mostra le nuove opportunità offerte alla ricerca ecologica da sommergibili personali come quelli di Viking Octantis. Le spedizioni attualmente si svolgono su due navi, Viking Octantis e Viking Polaris. "Durante ogni viaggio, i nostri ospiti partecipano a una ricercare reale e significativa", ha affermato infine il dott. Damon Stanwell-Smith, responsabile scientifico della Viking.

