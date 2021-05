La medusa immortale: la creatura in grado di ringiovanire all'infinito

Esistono animali immortali? Gli squali della Groenlandia vivono fino a 500 anni, la vongola oceanica arriva tra i 400 e i 415 anni circa, la spugna gigante oltre 2000 anni. Eppure esiste anche una piccola, minuscola medusa capace di ringiovanirsi e di ripetere il ciclo all'infinito.

Mediamente con un diametro di tre o quattro millimetri, la Turritopsis nutricula, conosciuta come "medusa immortale", è un idrozoo delle Oceaniidae. Queste singolari creature sono in grado di invertire il corso del proprio orologio biologico se feriti o affamati, al contrario di altre che risolvono il problema divorando la prole.

Queste meduse potrebbero vivere potenzialmente all'infinito. Secondo gli scienziati, sebbene ci siano poco più di qualche decennio di informazioni sulle meduse, come quelle sulla medusa il cui veleno è mortale, potrebbero esistere esemplari vivi da 66 milioni di anni.

C'è da dire che a causa della sua dimensione può facilmente essere preda di altri pesci, squali e anche tartarughe, se non le meduse stesse, quindi sembra abbastanza improbabile che qualcuna sia sopravvissuta per così tanto tempo.

Curiosi di sapere in che modo questa medusa si rigenera? Non è complicato ma sicuramente è un po'... singolare!

All'inizio, è necessario che una medusa adulta generi uova e sperma nell'acqua. Dopo averli prodotti le cellule si uniranno per creare uova fecondate.

Quando l'uovo cresce si trasforma in una minuscola larva che può nuotare liberamente, che si chiama planula .

. Una volta sviluppatosi, dalla "radice" si stacca una sezione che prende vita, diventando una creatura indipendente capace di nutrirsi e crescere.

Alla fine raggiunge la forma di medusa adulta, la quale può accoppiarsi e riprodursi con un'altra medusa, però di solito muore poco dopo.

Sicuramente in molti vi starete chiedendo se queste proprietà potrebbero essere utilizzate dalla nostra medicina. In realtà, come afferma la dottoressa Maria Pia Miglietta, "siamo lontani da qualsiasi tipo di applicazione nel mondo reale".

"Molto del motivo per cui invecchiamo è ancora un mistero. Guardando questo animale molto semplice, però, possiamo seguire alcuni geni e vedere come si comportano."