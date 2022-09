Questa medusa è letteralmente immortale: come ci riesce?

Un team di ricercatori spagnoli ha studiato il codice genetico di una medusa definita "immortale" per la sua fantastica capacità di ingannare la morte, riportando indietro il suo orologio biologico.

Sono degli animali decisamente affascinanti, di cui sicuramente sappiamo ancora troppo poco. Dopo aver quindi imparato ad evitare la Caravella Portoghese, purtroppo letale per l'essere umano, ecco un nuovo esemplare con delle caratteristiche...uniche!

Si tratta di una medusa in grado di tornare più volte alla sua fase larvale dopo la riproduzione sessuale. Lo studio ha sottolineato che, come avviene per le altre specie, la Turritopsis dohrnii svolge un ciclo vitale suddivisibile in due parti. Vive sul fondo del mare nella sua fase asessuale, quando il suo compito principale è quello di sopravvivere ai periodi di scarsità di cibo, per poi successivamente, quando le condizioni lo permettono e sono quelle giuste, riprodursi con il proprio partner.

Diverse meduse, in realtà, presenterebbero una certa abilità nell'invertire l'invecchiamento tornando allo stadio larvale, tuttavia, la maggior parte perde questa capacità una volta raggiunta la maturità sessuale. Ciò non accade però per la T. dohrnii e per il suo parente più prossimo, ovvero la Turritopsis nutricola in grado di ringiovanire all'infinito. Ma cos'è che rende queste meduse così speciali e diverse?

La ricerca si è concentrata proprio su tale quesito, scoprendo la necessità di studiarne il codice genetico. Si è rilevato che la T. dohrnii presenta differenze nel suo genoma che lo rendono migliore nella copia e nella riparazione del DNA. L'estremità dei cromosomi, ovvero i telomeri, tenderebbero infatti a preservarsi meglio nel tempo. In altre specie e anche in noi esseri umani, questi, tendono invece a ridursi con l'età.

Si tratta di una scoperta che mira esclusivamente a comprendere e capire i processi che aiutano le meduse ad ingannare il tempo e la morte, con la speranza di trovare nuovi indizi utili per l'invecchiamento umano.