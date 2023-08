Questa medusa potrebbe rivelarsi fatale per l'essere umano

L'Australia è conosciuta al mondo per le sue tante specie di animali pericolosissime. Naturalmente, non vuole smentirsi e recentemente si è scoperto che nelle acque settentrionali nuota una medusa molto pericolosa. Una sua puntura, potrebbe anche risultare fatale.

Dalle dimensioni molto piccole, la cui campana misura tra i 5 e i 25 millimetri, la medusa Irukandji presenta quattro lunghi tentacoli che possono arrivare anche a 1 metro di lunghezza. A causa del suo corpo completamente trasparente, non è possibile vederla mentre nuota liberamente nel mare.

La particolarità di questa medusa è che, a differenza delle altre meduse più innocue, questa presenta dei pungiglioni anche sulla campana. Le punture della medusa Irukandji sono talmente gravi da provocare emorragie cerebrali fatali, tanto che vengono descritte come 100 volte più potenti rispetto al morso di un cobra e 1.000 volte più pericolose del morso di una tarantola.

Basta una piccola quantità di veleno iniettata per provocare una serie di sintomi spiacevoli. Atroci crampi muscolari agli arti, forti dolori alla schiena e ai reni, sensazione di bruciore sparso sulla pelle del viso, mal di testa, nausea, irrequietezza, sudorazione, aumento della frequenza cardiaca e fenomeni psicologici come una sensazione di morte imminente, è tutto ciò che il paziente sperimenta dopo la puntura di questo piccolo mostro.

Questi spiacevoli sintomi durano da ore a settimane intere e le vittime sono costrette ad un ricovero ospedaliero. Il trattamento di tale avvelenamento richiede l'utilizzo di farmaci antipertensivi per controllare l'infiammazione e l'ipertensione ed antistaminici. Inoltre, la morfina viene utilizzata per attenuare quel dolore cieco che prova chi sperimenta un contatto diretto con la medusa.

Se presi in tempo, le punture non conducono al decesso, tuttavia in Australia la morte di due persone è stata causata proprio dalle punture della medusa Irukandji. Al mondo, però, esistono anche altre meduse killer, motivo per cui bisogna sempre fare attenzione a dove si nuota.

A tal proposito, le meduse sono tanto strane quanto particolari. Sapevi che ne esiste una con 24 occhi?