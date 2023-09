Le meduse imparano dagli errori: preparatevi ad una vera rivoluzione

Un recente studio pubblicato sulla rivista Current Biology condotto dai ricercatori dell’Università di Copenhagen, ci rivela come le meduse siano perfettamente in grado di svolgere dei processi di apprendimento realmente complessi e articolati.

Questa volta non parliamo della medusa immortale, ma della piccola e velenosa medusa cubozoa dei Caraibi che vive nei pressi delle mangrovie. Il team di ricercatori guidato dal professor Anders Garm, ha infatti studiato ed analizzato le meduse nel loro habitat naturale. I risultati dimostrano come i diversi colori contrastanti siano fondamentali durante l’intero processo di apprendimento.

Andando infatti a differenziare l’oscurità della radice rispetto all’acqua che la circonda, le meduse sono in grado di stabilire le corrette distanze dalla radice stessa, designando la migliore traiettoria possibile al fine di evitarle. Inoltre, sono in grado di imparare dai propri errori perfezionando sempre più i diversi comportamenti.

Per replicare quanto osservato, il team ha realizzato una sorta di piscina con all’interno delle strisce grigie e bianche al fine di ricreare l’habitat naturale con le radici delle mangrovie. Dopo una prima osservazione, le meduse sbattevano continuamente contro le varie strisce e i confini della vasca. Sono però bastati pochi minuti per cambiare totalmente i risultati.

Alla fine dell’esperimento infatti, le meduse avevano addirittura quadruplicato il numero di manovre atte ad evitare urti contro le strisce e contro il muro della piscina stessa. Parafrasando, avevano letteralmente imparato dai propri errori.

Tali caratteristiche sono normalmente associate a degli esseri viventi "superiori" e più evoluti come i topi o diversi insetti. Proprio considerando le "sole" 1.000 cellule nervose e la totale mancanza di un cervello per come lo intendiamo noi, la ricerca risulta essere ancora più importante. Riesce infatti a cambiare completamente la concezione che da sempre abbiamo di questi splendidi animali.

Dopo aver visto che anche le cornacchie usano la statistica inferenziale, questo recente studio ci ricorda ancora una volta quanto complesso e sottovalutato sia il mondo animale.