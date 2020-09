Il 'MEGA' potrebbe accelerare all'infinito qualsiasi veicolo interstellare, o forse no

Secondo il professore emerito J.F Woodward, grazie all’impiego del suo propulsore “MEGA”, le nuove navicelle spaziali potrebbero affrontare senza problemi i lunghi viaggi interstellari, accelerando a velocità prossime a quelle della luce i nostri nuovi veicoli.

Nel corso degli anni i progetti per spingere i nostri veicoli spaziali a velocità relativistiche – o quasi – son stati molteplici. Ricordiamo ad esempio le ricerche sul grafene, la proposta di utilizzare laser ultrapotenti come fonte di energia, senza dimenticare i più concreti e reali motori a propulsione ionica. In questa sfilza di idee e “sogni” degli ingegneri più arditi, si ritrova anche il motore ideato da James F. Woodward.

Il MEGA (Mach-effect gravitational assist) dovrebbe essere un tipo di propulsione totalmente nuovo e mai sperimentato prima. La sua unicità sta nel fatto che basa il suo funzionamento su un aspetto piuttosto insolito della fisica quantistica: l’effetto Mach. Non è ancora stata verificata l’effettiva validità di tale fenomeno ma Einstein stesso ne era affascinato, nonostante la sua teoria della relatività non combaciasse con i prodotti dell’effetto Mech. Il professor Woodward però, non si è dato per vinto, e da qui è partito per sviluppare il suo “effetto Woodward”, alla base del funzionamento del MEGA.

Il principio di base è che se l’energia di un oggetto cambia, attorno ad esso vengono modificati necessariamente anche lo spazio e il tempo. Se a questo punto gli oggetti fossero una decina di migliaia di micro-cristalli fatti vibrare mediante corrente elettrica - e circondati da dischi piezoelettrici - la massa e lo stato energetico cambierebbero e, grazie ad un fenomeno di spinta senza reazione, la navicella dovrebbe iniziare ad accelerare indefinitamente, senza restrizioni poste dalla massa e dall’energia del veicolo. L’unico problema è che questa accelerazione dovrebbe avvenire in maniera graduale, richiedendo molto tempo (ma su un viaggio interstellare, della durata di decenni, potrebbe essere trascurabile).

Quanto descritto può sembrare pura fantascienza, dato che sembra contravvenire a quasi tutte le regole fisiche che abbiamo imparato ad accettare e conoscere nelle nostre vite: il progetto e le teorie correlate infatti sono lontani dall’essere definiti concreti, soprattutto perché mancano ancora molti studi sull’effetto Mech/Woodward che ne provino una qualche forma di validità. Tuttavia, l’agenzia spaziale statunitense ha più volte dimostrato un certo interesse verso il campo d’azione del professor James, al quale è stato concesso di esporre il suo progetto sulle pagine ufficiali del sito NASA.

Non sono mancati però alcuni avvertimenti sulle scarse possibilità che il sogno vada a concretizzarsi. Mike McDonald, ingegnere aerospaziale del Naval Research Laboratory del Maryland, ha affermato: “Le probabilità di successo sono circa di una su dieci milioni, ma ammetto che anche questo è fare scienza: svolgere lavori ad alto rischio e/o a scarso rendimento per realizzare quell’unica, incredibile possibilità”.