Il mega cimitero di iOS ed Android: più 1,5 milioni di app abbandonate

Ad Halloween di qualche anno fa, Google ha creato il suo cimitero con i servizi chiusi. Ebbene, uno studio condotto da Analytics Biz Pixalate mostra che sugli store di iOS ed Android ci sarebbero oltre 1,5 milioni di applicazioni abbandonate.

Nell’Abandoned Mobile Apps Report che è stato inviato a The Register, i ricercatori supportano il desiderio di Apple di ripulire il proprio store da app abbandonate, nonostante la scelta abbia provocato non poche polemiche tra gli stessi sviluppatori.

Gli analisti hanno passato in rassegna i due negozi principali di applicazioni per cercare quelle che da due o più anni non ricevono aggiornamenti. in totale, nel primo trimestre 2022, sono emerse 1,5 milioni di app abbandonate, pari al 33% degli oltre cinque milioni di applicazioni esaminate.

Il rovescio della medaglia è rappresentato dal fatto che “solo” 1,3 milioni di applicazioni sono state regolarmente aggiornate negli ultimi sei mesi.

Questo aspetto è importantissimo in quanto le applicazioni obsolete e abbandonate rappresentano un problema per la sicurezza in quanto sono basate su codici vecchi che potrebbero contenere falle di sicurezza. Synopsis un paio d’anni fa in un altro rapporto aveva affermato che il 90% delle applicazioni contenevano componenti open source non sicuri o non aggiornati. Insomma, i pericoli sono tanti.