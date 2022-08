Una mega inondazione devastante potrebbe verificarsi tra poco in California

La California è sicuramente uno dei bersagli preferiti delle catastrofi naturali, e la prossima - come se la siccità non fosse già abbastanza - potrebbe essere una mega-inondazione. Recentemente, infatti, sulla rivista Science Advances sono stati esaminati due scenari: un evento più o meno attuale e uno futuro previsto per il 2081-2100.

In entrambi i casi i responsabili sono gli esseri umani, a causa del cambiamento climatico. Quest'ultimo ha raddoppiato le possibilità di un evento simile. Contrariamente a quello che state pensando, una mega-inondazione non sarebbe qualcosa di nuovo per la California, poiché avvenimenti simili si verificano ogni cinque o sette volte al millennio... ma in futuro saranno sempre più comuni.

L'ultima, che si è verificata nel 1862, è derivata da tempeste invernali lunghe settimane che hanno trasformato le valli di Sacramento e San Joaquin in un mare di circa 500 chilometri di acqua. Tuttavia a causa del cambiamento climatico è adesso più probabile che la prossima tempesta non solo si verificherà molto presto, ma sarà anche più distruttiva.

"Nello scenario futuro, la sequenza della tempesta è più grande sotto quasi tutti gli aspetti", ha affermato il coautore dello studio, nonché scienziato del clima dell'UCLA, Daniel Swain. Alcuni punti verrebbero colpiti da oltre 2,5 metri di pioggia in un mese, e perfino le stime più prudenti dell'attuale scenario climatico indicano che ci saranno alcune aree che saranno coperte da circa 1 metro di pioggia in 30 giorni.

Il danno causato? Oltre 1 trilione di dollari e innumerevoli vite. Mentre i sopravvissuti molto probabilmente resteranno senza casa.