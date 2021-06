Questo 'mega-lago' un tempo conteneva 10 volte l'acqua di tutti i laghi della Terra

In passato il nostro mondo era molto diverso da ora, poiché nel tempo tutto è stato rimodellato dai vari eventi che hanno colpito il nostro pianeta. Ad esempio, circa 10 milioni di anni fa è esistito un lago davvero gigantesco formato dal mare Paratethis, che copriva un'area più grande delle dimensioni dell'odierno Mar Mediterraneo.

Il contenitore d'acqua si formò precisamente quando le placche continentali si scontrarono insieme circa 12 milioni di anni fa e, oltre a sollevare nuove montagne nell'Europa centrale, venne creato il lago più grande che il mondo abbia mai conosciuto (contenente 10 volte l'acqua di tutti i laghi presenti sulla Terra oggi).

Fino a oggi poco sapevamo del flusso e riflusso del Mare di Paratethis durante la sua vita, ma un nuovo studio pubblicato sulla rivista Scientific Reports ha indentificato quattro cicli catastrofici legati al clima che hanno ridotto il lago e ucciso un numero significativo delle specie uniche che vivevano al suo interno. I livelli dall'acqua, infatti, iniziarono a diminuire e i livelli di sale aumentarono.

"Deve essere stato un mondo preistorico post-apocalittico, una versione acquatica delle terre desolate di Mad Max", ha dichiarato il geologo Wout Krijgsman dell'Università di Utrecht nei Paesi Bassi. Il calo più grave del livello dell'acqua si verificò tra 7,65 milioni e 7,9 milioni di anni fa, quando i livelli dell'acqua crollarono fino a 250 metri.

A causa di tutti gli eventi del periodo e come mostra la documentazione geologica, il Mare di Paratethis sembra essere sopravvissuto per circa 5 milioni di anni in totale, prima che le alterazioni del paesaggio lo facessero defluire nel Mediterraneo. Una storia davvero "triste" dal punto di vista geologico, che ha portato all'estinzione la balena più piccola del mondo, la Cetotherium riabinini, che aveva le stesse dimensioni di un uomo adulto (così come potrete osservare qui sotto).