Mega-leak per Samsung: ecco i possibili prezzi europei del Galaxy Watch5

Mentre fervono i preparativi in attesa dell'evento del 10 agosto 2022 di Samsung, i rumor non sono mai stati così scottanti, complice la scoperta del possibile prezzo di Samsung Galaxy Z Fold4. Ma cosa aspettarsi dalla nuova generazione di wearable?

Dei nuovi smartwatch di Samsung non si sa troppo ma neanche troppo poco. In realtà, oltre a una ricarica rapida migliorata e alla conferma di WearOS, abbiamo avuto modo di scoprire anche il suo possibile aspetto nei primi render di Samsung Galaxy Watch5.

Col passare del tempo, tuttavia, era lecito aspettarsi anche notizie relative al prezzo e fortunatamente le prime ad arrivare riguardano proprio il mercato europeo: infatti, uno store del Vecchio Continente ha pubblicato nel suo catalogo ben tre varianti dello smartwatch di quinta generazione del colosso di Suwon. I modelli sono:

SM-R900 Galaxy Watch5 40BT - 259,98 euro

SM-R910 Galaxy Watch5 44BT - 286,90 euro

SM-R920 Galaxy Watch5 Pro - 430,89 euro

A quanto pare, quindi, il nuovo Watch5 sarà leggermente più economico nella sua variante base non Cellular, sia con cassa da 40 che da 44 mm. Quanto al modello Pro, invece, dovrebbe esserci un lieve incremento nei prezzi, tenuto in considerazione che quello presente in elenco è il modello solo Bluetooth da 45 mm.