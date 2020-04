Un mega leak svela 'Big Navi' di AMD? Troppo bello per essere vero, è un pesce d'aprile

Un enorme leak uscito direttamente da un sito partner di AMD ha svelato le caratteristiche della tanto agognata "Big Navi", la GPU di nuova generazione della gamma Radeon RX Gamma XT capace di spingere oltre 26 Teraflops. Troppo bello per essere vero? Infatti è un pesce d'aprile.

La notizia pubblicata dal noto portale Wccftech riporta le specifiche di quella che a tutti gli effetti sembra essere un mostro di potenza. La GPU AMD Radeon RX Gamma XT sarebbe in grado di spingere ben 26 TFLOPs con ben 1,5 TB/s di banda passante e 21.2 "Gigarays" per il supporto al Ray Racing. Il design a doppia ventola sembrerebbe direttamente ripreso dalle sorelle delle generazione Navi ma l'autore si dice sicuro che il prototipo sia valido solo per gli usi interni all'azienda e che nella versione finale sarà aggiornato. Il "leak" riporta persino lo schema dei blocchi di memoria nonché l'esistenza di un fatidico compute engine chiamato QCU o Quad Compute Unit. In termini di clock, i dati mostrano l'impressionante frequenza di 2,633 GHz raggiungibile grazie al processo produttivo basato sui 7 nanometri EUV.

Come se non bastasse, la nuova GPU dovrebbe essere accompagnata da ben 80 CU e 5120 stream processor, con tanto di 32 GB di VRAM GDDR7, supporto a DisplayPort 2.0 e PCIe 5.0. Scontata ovviamente l'architettura RDNA2. Insomma, benché ci piacerebbe aver a che fare con un hardware del genere, si tratta ovviamente di un colossale pesce d'aprile. Tornando con i piedi per terra, AMD ha mostrato le potenzialità dell'architettura RDNA2 con le nuove librerie DirectX 12 Ultimate.