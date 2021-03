Una mega-nave blocca il canale di Suez: ci vorranno settimane per rimuoverla

Il canale di Suez è una delle vie marittime artificiali più utili del mondo e vi passano circa 20.000 imbarcazioni ogni anno. Nella giornata di ieri, però, una enorme nave container si è incagliata su una sponda, causando un blocco del canale. Secondo gli esperti ci vorranno settimane per rimuoverla.

Il canale ha una storia piuttosto lunga, che risale al 1869 (anno del suo completamento), ma senza tirare in ballo lunghe trattazioni storiche ci basti ricordare che è il principale "cancello d'accesso" che collega il Mediterraneo al Mar Rosso e all'Oceano Indiano in generale, senza la necessità di circumnavigare l'Africa. Un condotto utilissimo che in sole 15 ore (questo il tempo medio per attraversarlo) permette di evitare settimane di rotte più lunghe.

Nella giornata di mercoledì 24 marzo 2021, una enorme nave container che batte bandiera panamense nominata "Ever Given", è rimasta incagliata nel Canale, bloccando il traffico e causando enormi disagi alla circolazione. La causa è una potente tempesta di sabbia che in questi giorni si sta abbattendo sul territorio egiziano: con raffiche che hanno raggiunto anche gli 80km/h, i venti hanno girato la nave mettendola in una posizione inusuale, bloccando la prua in un banco di sabbia (foto in calce alla news).

Nella mattinata di oggi son registrate circa 150 imbarcazioni (tra cui anche petroliere) ferme agli imbocchi del canale, sperando in una rapida soluzione del problema. Tuttavia, poche ore fa la squadra della marina deputata a sbloccare la "Ever Given" ha fallito nel suo ultimo tentativo, e non resta che avvalersi di rimorchi e ruspe più potenti per liberare la nave container. La stessa società che ha rimosso la "Concordia" dal fondale dell'Isola del Giglio ora si occuperà anche di questo caso.

Secondo gli esperti ci vorranno almeno un paio di settimane prima che il traffico possa tornare alla normale regolarità. Nel frattempo, il comandante giapponese della Ever Given, Shoei Kisen Kaisha, ha voluto chiedere scusa ufficialmente a tutti quelli che stanno subendo disagi.

Sebbene la causa primaria sia la tempesta di sabbia, sarà avviata un'indagine per verificare se ci son state delle disattenzioni, e la compagnia proprietaria della Ever Given (e il comandante stesso) potrebbero rischiare una multa di diversi milioni di dollari.

Pochi giorni fa - rimanendo in tema tempeste - a Pechino si è abbattuta la tempesta di sabbia più potente del decennio, creando un ambiente surreale e pericoloso.