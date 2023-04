Mega offerta: con un solo bacio ti porti a casa 80 milioni di batteri!

Torni a casa da una lunga ed estenuante giornata di lavoro e la tua metà è a casa che ti aspetta, pronta per esprimere tutto l’affetto nei tuoi confronti: qual è il modo migliore per farlo, se non con un bacio? Ma sai cosa succede quando avviene un’effusione di questo tipo? Sai quanti batteri vi scambiate?

Se ti sembra esagerata un’osservazione di questo tipo (“la gente si bacia da millenni!”), sappi che sono più di 80 milioni i microbi trasferiti e assunti durante la dolce azione. In realtà, se ci rifletti, non c’è nulla di cui meravigliarsi: sai bene che in bocca abbiamo tantissime specie di batteri presenti nella saliva (circa 700) e durante un bacio, soprattutto quelli passionali, avviene uno scambio non indifferente di liquidi.

Se continui a viaggiare con la logica, ti rendi conto che la maggior parte di essi sono totalmente innocui; addirittura, ci sono casi in cui si hanno effetti positivi sulla salute orale. Tuttavia, è doveroso specificare che alcune specie di microbi sono colpevoli di seri reati, quali carie dentarie e malattie gengivali.

A fare chiarezza è la nota rivista Microbiome, che ha condotto uno studio sugli effetti della presenza di specifici batteri all’interno della nostra bocca; ad esempio, si è constatato che i microbi associati alle malattie gengivali sono strettamente correlati a un maggior rischio di malattie cardiache.

D’altro canto, Medical Hypotheses conferma che scambiarsi batteri durante i baci può avere anche degli effetti positivi, in relazione a un rafforzamento del sistema immunitario e a un aumento della resistenza alle infezioni.