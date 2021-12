Mega Sconti Euronics: 20% di sconto su un'aspirapolvere Dyson senza fili

Nell'ambito dei nuovi Mega Sconti di Euronics, che sono stati lanciati in giornata odierna e saranno disponibili fino al 2 Gennaio 2022, segnaliamo uno sconto molto interessante su un'aspirapolvere Dyson senza fili.

Nella fattispecie, si tratta della Dyson V7 Motorhead, che è disponibile a 199 Euro, con un risparmio del 20% rispetto ai 249 Euro di listino. Euronics propone la consegna a casa gratuita, anche al piano, e l'eventuale ritiro dell'usato a costo zero. Se si desidera aggiungere la protezione acquisto SERENA, invece, è necessario sostenere un sovrapprezzo di 39 Euro.

L'aspirapolvere in questione ha una potenza massima di 100W, ed include un serbatoio con capienza di 0,4 Lt. L'offerta anche in questo caso è valida da oggi 27 Dicembre 2021 al 2 Gennaio 2022, salvo esaurimento scorte: nella pagina prodotto però non viene indicato il numero di unità disponibili a livello nazionale nei vari punti vendita. E' possibile però verificare la disponibilità in ogni singolo negozio per poter godere del servizio "Prenota e Ritira".

Tramite la scheda prodotto, inoltre, è anche disponibile il servizio di vendita assistita con un esperto Dyson, che permette di ottenere tutte le informazioni del caso sulla configurazione e sulla scelta del modello più adatto alle proprie esigenze.