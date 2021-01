Mega Sconti Mediaworld: fino al 30% di sconto su TV Samsung ed LG

Proseguiranno fino al prossimo 6 Gennaio 2021 i Mega Sconti di Mediaworld, e tra le promozioni più interessanti che troviamo nel volantino disponibile online ed in negozio non possiamo non citare dei TV Samsung ed LG, su cui viene proposto fino al 30% di sconto.

Il Samsung QLED QE55Q60TAUXZT da 55 pollici può essere portato a casa a 695,20 Euro, il 20% in meno rispetto agli 869 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% al prezzo di 34,76 Euro al mese. Il TV è dotato di un pannello QLED da 55 pollici 4K, con risoluzione di 3840x2160 pixel e refresh rate di 60Hz, ed include anche il sintonizzatore per il digitale terrestre DVB-T2 e satellitare DVB-S2. Il ritiro contestuale in negozio è gratuito, mentre la consegna a casa è ovviamente a pagamento.

Disponibile a prezzo ridotto anche il TV LG 55NAN0796NE.API da 55 pollici, su cui viene proposto uno sconto del 30% a 559 Euro, rispetto ai 799 Euro di listino. In questo caso il pannello è a LED da 55 pollici, con risoluzione di 3840x2160 pixel. Viene riproposta la possibilità di effettuare il pagamento a rate in 20 mensilità al prezzo di 27,95 Euro al mese.