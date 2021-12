Mega Sconti Mediaworld: 4 smartphone, tablet e TV DVB-T2 Samsung a prezzi ottimi

Con il rinnovo dei “Mega Sconti” di fine anno da Mediaworld, la catena di distribuzione si arricchisce di sempre più dispositivi in offerta. In questa occasione specifica tratteremo 4 televisori, smartphone e tablet Samsung con ottimi tagli di prezzo: pensate, si arriva anche a circa 1.400 Euro in meno sul listino!

Il tablet in questione è il prodotto più economico del quartetto: si tratta del Samsung Galaxy Tab S7 FE scontato a 486,75 Euro a partire dai 649 Euro di listino. Esso giunge con chipset Qualcomm Snapdragon 778G da 2,4 GHz, 64 GB di archiviazione interna, 4 GB di RAM e display LCD da 12,4 pollici con risoluzione pari a 2560 x 1600 pixel. Lato fotocamera si trovano un sensore anteriore da 5 MP e uno posteriore da 8 MP, mentre la batteria è da 10.090 mAh e risulta supportato lo standard audio Dolby Atmos.

Passando agli smartphone troviamo, ovviamente, il più recente top di gamma Samsung Galaxy S21 5G in soluzione da 128 GB di archiviazione interna a 747,15 Euro contro gli 879 Euro di listino. Sotto la scocca si trova il chipset Exynos 2100 da 2,9 GHz accompagnato da 8 GB di RAM, mentre il comparto fotocamera si dota di un sensore frontale da 10 MP e tri-camera posteriore (12 MP Dual Pixel + 12 MP ultra-grandangolare + 64 MP teleobiettivo). Il display è un pannello Dynamic AMOLED 2X FHD+ da 6,2 pollici con refresh rate adattivo fino a 120Hz; infine, la batteria è da 4.000 mAh.

In alternativa, potrete optare per la variante Samsung Galaxy S21+ 5G con chipset, tagli di memoria e comparto fotocamera identici. Cambiano la diagonale dello schermo AMOLED, pari a 6,7 pollici, e la dotazione di una batteria da 4.800 mAh. Il prezzo? 809,25 Euro al posto di 1.079 Euro, con possibilità di pagamento in 20 rate Tasso Zero.

Conclude il quartetto il televisore Samsung QE75QN90A Titan Black 2021 dotato di pannello Neo QLED Ultra HD 4K da 75 pollici con refresh rate di 120Hz, supporto alle tecnologie HLG e HDR10+, decoder audio Dolby Digital Plus, sistema operativo Tizen e compatibilità con gli standard DVB-T2 e DVB-S2 per digitale terrestre e satellitare. In questo caso, la cifra da pagare sarà pari a 2.599,35 Euro anziché 3.999 Euro, anche qui con possibilità di completare il pagamento in 20 mensilità Tasso Zero.

