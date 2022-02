Mega Sconti Mediaworld: fino al 50% di sconto sulle alternative ai Dyson

Qualche giorno fa Mediaworld ha lanciato i Mega Sconti Online Edition, il nuovo volantino attivo fino al 28 Febbraio 2022 che propone un'ampia gamma di prodotti in sconto. Protagonisti sono anche le scope elettriche senza fili, su cui è possibile godere di sconti fino al 50%-

La Bosch BBS611PCK, con potenza variabile e raccoglitore fino a 0,3 litri, è disponibile a 179,99 Euro, con un risparmio del 48% rispetto ai 349 Euro di listino.

In sconto troviamo anche la Hoover H-Free 500 Plus con raccoglitore da 0,45 litri e potenza di aspirazione di 75 W/a, che passa a 229,99 Euro, il 23% in meno rispetto ai 299,99 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate mensili da 11,50 Euro.

La Xiaomi Vacuum Cleaner G9, invece, passa a 199,99 Euro, in calo del 13,04% dai 229,99 Euro. In questo caso le 20 rate mensili solo da 10 Euro al mese, con tan e taeg 0%.

Non possono certo mancare all'appello i robot autonomi, tra cui segnaliamo il Roomba i7+ a 699 Euro, il 22% in meno dagli 899 euro di listino, con pagamento in 20 rate da 34,95 Euro al mese. L'Ecovacs Deebot 710, invece, passa a 149,99 Euro, rispetto ai 199 Euro di listino, con un risparmio del 24%.