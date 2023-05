Mega Sconti Mediaworld: fino al 50% in meno su tre TV Samsung QLED

Continuano i Mega Sconti di Mediaworld, il volantino che permette di godere di un’ampia gamma di promozioni su tantissimi prodotti d’elettronica ed informatica. Tra le offerte più interessanti ne segnaliamo alcune degne di nota sui TV Samsung QLED.

Il Samsung QE55Q80BATXZT da 55 pollici QLED UHD 4K è disponibile a 799 Euro, il 42% in meno rispetto ai 1399,99 Euro di listino, con consegna garantita tra il 1 ed il 13 Giugno 2023 per coloro che effettuano l’ordine in giornata odierna.

In offerta troviamo anche il Samsung QE43QN90BATXZT da 43 pollici QLED 4K a 699,99 Euro, in calo del 50% rispetto ai 1399,99 Euro di listino. Anche in questo caso la consegna è garantita tra il 1 ed il 13 Giugno 2023, mentre non è possibile scegliere il ritiro in alcun negozio.

Infine, tra le offerte segnaliamo anche quella sul Samsung QE65QN90BAXZT da 65 pollici QLED, che è disponibile al prezzo di 1399,99 Euro, il 45% in meno rispetto ai 2549,99 Euro di listino. In questo caso le stime di consegna a casa sono più elevate e l’arrivo è previsto successivamente.

Ricordiamo che i Mega Sconti Mediaworld saranno disponibili fino al prossimo 31 Maggio 2023 sia online che nei negozi. Per tutte le informazioni sul pagamento a rate vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.