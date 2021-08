Mega Sconti Mediaworld di Agosto 2021: fino al 30% di sconto sui TV Samsung ed LG

La proroga dei Mega Sconti di Mediaworld porta con se una serie di novità molto interessanti ed offerte degne di nota su un'ampia gamma di televisori di vari marchi, tra cui Samsung, LG e Philips.

Il Samsung QLED QE50Q60TAUXZT da 50 pollici è disponible a 494,25 Euro, il 25% in meno rispetto ai 659 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 24,713 Euro al mese e consegna a 9,99 Euro garantita tra martedì 10 Agosto e venerdì 13, mentre il ritiro contestuale in negozio è gratuito.

In offerta troviamo anche l'LG 43NAN0776PA 2021 da 43 pollici, a 475,30 Euro: in questo caso lo sconto è del 30% rispetto ai 679 Euro di listino. Anche qui, Mediaworld propone il pagamento in 20 rate da 23,765 Euro al mese, e la consegna a casa a 9,99 Euro.

Scorrendo la lista dei TV in sconto, troviamo anche il Panasonic TX-24JS350E a 219,99 Euro, il 18,52% in meno rispetto ai 269,99 Euro, mentre il Samsung UE65TU7090IXZT da 65 pollici passa a 599 Euro.

Il Samsung QLED QE55Q60A Black 2021 da 55 pollici, invece, può essere acquistato a 786,75 Euro, con un risparmio del 25% rispetto ai 1049 Euro di listino.

La lista completa dei prodotti in sconto è disponibile a questo indirizzo.