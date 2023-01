I Mega Sconti Mediaworld continuano fino al 4 Gennaio 2023 con tante nuove offerte

I Mega Sconti lanciati da Mediaworld alla fine dello scorso anno, continuano e sono stati prorogati dalla catena di distribuzione fino al 4 Gennaio 2023. Gli utenti hanno la possibilità di portare a casa tantissimi prodotti tech a prezzi ridotti.

Dal fronte della telefonia, il Samsung Galaxy S22 da 128 gigabyte è disponibile a 729,99 Euro, il 17% in meno rispetto agli 879,99 Euro di listino. Lo Xiaomi Redmi Note 11 nella versione 4/128Gb invece passa a 184,99 Euro, con un risparmio del 26% dai 249,99 Euro imposti dal produttore.

Per quanto riguarda il comparto dei computer e smart home, invece, segnaliamo l'iPad Air da 64 gigabyte da 10,9 pollici a 710,10 Euro, il 10% in meno dai 789 Euro di listino. In sconto anche il MacBook Air da 13,6 pollici con chip M2, che passa a 1299,65 Euro rispetto ai 1529 Euro precedenti. Il Lenovo Tab M10 Plus da 64 gigabyte invece è disponibile a 162,49 Euro, il 35% in meno dai 249,99 Euro di listino.

Non potevano mancare gli sconti sui TV: in questa categoria segnaliamo l'LG OLED 55CS6LA da 55 pollici a 999,99 Euro, in calo del 41% dai 1699 Euro di listino. Il Samsung QE55Q80BATXZT da 55 pollici QLED invece viene proposto a 797,99 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta può essere consultata direttamente attraverso questo indirizzo.