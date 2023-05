Mega Sconti Mediaworld: da Galaxy A14 a S23 Ultra, tanti smartphone Samsung in sconto!

Mentre Unieuro sconta tantissimi prodotti Apple tra iPhone, Apple Watch, Macbook e iPad, un'altra catena risponde mettendo in offerta i device della concorrenza. Stiamo parlando di Mediaworld, che propone vari smartphone Samsung ad un prezzo iper-competitivo con i suoi Mega Sconti.

Partiamo dalla fascia più bassa, dove troviamo Samsung Galaxy A14 da 128 GB in colorazione Black scontato da 229,99 Euro a 164,99 Euro. Il ribasso per la proposta entry-level del colosso sudcoreano è dunque pari al 28,26%, mentre insieme a quest'ultima potete acquistare una serie di accessori come la Power Bank CellularLine da 5.000 mAh ad un prezzo scontato. Vi ricordiamo che Samsung Galaxy A14 è stato annunciato a gennaio e vanta un chipset Helio G80 di MediaTek e una RAM da 4 GB.

Spostandoci verso una fascia un po' più alta, invece, vi segnaliamo sempre in offerta il Galaxy A34 5G da 256 GB in colore Awesome Graphite, che viene proposto a 313,99 Euro, il 33,19% in meno del MSRP, che è invece pari a 469,99 Euro. Il Galaxy A54 è stato presentato ad aprile e vanta un chipset MediaTek Dimensity 1080, una RAM da 6 GB e una fotocamera principale da 48 MP.

Infine, passando ad un top di gamma, abbiamo il Samsung Galaxy S23 Ultra da 512 GB in colorazione Crema. Il device ha un prezzo pari a 1.288,99 Euro, il 22,3% in meno del MSRP, pari invece a 1.659 Euro. Lo smartphone è il flagship di Samsung, lanciato lo scorso febbraio con un chipset Snapdragon 8 Gen2 for Galaxy e con una RAM da 8 GB. Se volete saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra.