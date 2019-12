Mega Sconti Mediaworld: le migliori offerte su smartphone

Sono partiti da qualche giorno i Mega Sconti di Mediaworld ed è tempo di iniziare a scendere nei dettagli per scoprire le migliori offerte disponibili online e presso la catena di distribuzione fino all'8 Gennaio. Quest'oggi ci soffermiamo sugli smartphone.

iPhone Xr da 128GB nelle colorazioni Black, Blue, Red, Coral, Yellow e White può essere acquistato a 709 Euro, per uno sconto del 10% rispetto al prezzo precedente. E' però disponibile anche

Tra i dispositivi in offerta citiamo anche Samsung Galaxy S10 da 512GB a 703,20 Euro, che garantisce un risparmio del 20%, ed il Galaxy A30s a 224 Euro.

Anche Sony partecipa agli sconti, con l'Xperia 10 Plus a 319,20 Euro: in questo caso il risparmio è considerevole se si tiene conto che il prezzo di listino è di 429 Euro.

In lista però troviamo anche vari smartphone low-cost e di fascia bassa, utili soprattutto per le persone meno esperte ed anziani.

Mediaworld non garantisce la disponibilità su tutti i prodotti, però: in alcuni casi è già presente l'indicazione "non disponibile" che impedisce di completare l'ordine online. Per questo motivo vi invitiamo comunque a rivolgervi presso il negozio più vicino per ottenere ulteriori informazioni sulle scorte di magazzino. Per gli ordini online è previsto il pagamento di 4,99 Euro di costi di spedizione.