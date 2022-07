Mega Sconti Mediaworld: le migliori offerte sui TV LG, Samsung, Sony e Panasonic

Come abbiamo avuto modo di spiegare su queste pagine, Mediaworld ha lanciato i Mega Sconti di fine luglio 2022, che propongono un’ampia gamma di prodotti a prezzo ridotto rispetto ai prezzi di listino. Vediamo quali sono le migliori offerte sui TV.

L’LG 32LQ63006LA da 32 pollici viene proposto a 229,99 Euro, il 23% in meno rispetto ai 299 Euro imposti dal produttore. Per quanto riguarda i modelli OLED, invece, segnaliamo l’OLED 48C2 da 48 pollici a 1444 Euro.

Per quanto riguarda i Samsung, l’UE43AU8070UXZT da 43 pollici è disponibile in offerta a 399 Euro, il 24% in meno dai 529 Euro precedenti. Il QLED QE50Q60AAUXZT da 50 pollici invece è disponibile a 449,50 Euro il 50% in meno dagli 899 Euro di listino. Il QE43LS03AAUXZT da 43 pollici, invece, può essere acquistato a 598 Euro, il 40% in meno dai precedenti 999 Euro.

Il Panasonic TX-32J330E da 32 pollici invece passa a 194,25 Euro, il 25% in meno rispetto ai 259 Euro precedenti, mentre il Sony XR55A90J da 55 pollici OLED viene proposto a 1911,65 Euro, il 15% in meno dai 2249 Euro precedenti.

Ovviamente, per tutti i dettagli relativi alla data di scadenza delle offerte e per i pagamenti a rate, vi rimandiamo alle pagine dei singoli prodotti.