Mega Sconti Mediaworld: le migliori offerte sui TV OLED

A pochi giorni dal via ai Mega Sconti di Mediaworld, iniziamo ad avventurarci nel volantino della catena di distribuzione per scoprire le offerte più interessanti proposte fino al 19 Agosto 2020 sia nei negozi che online. Quest'oggi ci soffermiamo sugli sconti dei TV OLED.

Il Sony OLED KD55AG9 da 55 pollici 4K Ultra HD, con digitale terrestre DVB-T2 HEVCe, casse integrate con una potenza in uscita di 60W, è disponibile al prezzo di 1999,20 Euro, il 20% in meno rispetto ai 2499 Euro di listino, per un risparmio di circa 500 Euro rispetto al costo di listino imposto dal produttore. In questo caso viene anche garantita la consegna a casa tra lunedì 10 Agosto e giovedì 13, non gratuita ma a 19,99 Euro, mentre il ritiro contestuale in negozio è gratuito.

In sconto troviamo anche il Sony OLED KD65AG9, della stessa gamma di quello precedente e con le stesse specifiche tecniche, a differenza delle dimensioni che in questo caso sono ovviamente più ampie e pari a 65 pollici. Lo sconto è più consistente: 25% in meno rispetto a quello di listino. Si passa quindi da 3499 Euro a 2624,25 Euro: in questo caso però la spedizione è gratuita ed anche il ritiro in negozio.

Infine, a 1499,25 Euro è possibile acquistare l'LG OLED 55E9PLA da 55 pollici, rispetto ai 1999 Euro di listino.