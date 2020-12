Mega Sconti Mediaworld: le migliori offerte sui TV OLED, QLED e 4K

Continuano anche in giornata odierna i Mega Sconti di Mediaworld, che saranno attivi fino al prossimo 6 Gennaio nei negozi ed online. In lista troviamo diversi prodotti legati al mercato dei TV, ed infatti sono tantissimi i modelli di televisori disponibili a prezzo ridotto.

Partendo dai QLED, il QE55Q60TAUXZT da 55 pollici è disponibile a 695,20 Euro, rispetto ai 999 Euro di listino. Il modello QE65Q82TATXZT da 65 pollici invece passa a 1274,25 Euro: in questo caso il risparmio è di oltre 400 Euro se si tiene conto che il prezzo imposto dal produttore è di 1699 Euro. Il QE65Q95TATXZT passa dai 2699 Euro imposti da samsung ai 1999,20 Euro di Mediaworld: 700 Euro in meno.

Per quanto riguarda i TV OLED, invece, il Sony KD55A8 da 55 pollici viene proposto a 1519,20 Euro.

Infine, nella fascia dei TV 4K Ultra HD, è presente l'LG NAN0796NE.API da 55 pollici a 559 Euro: 140 Euro in meno dai 699 Euro di listino. Fronte Hisense, invece, il 50A7100F da 50 pollici può essere acquistato a 324,35 Euro.

In lista però nella stessa categoria troviamo anche cuffie e soundbar. Mediaworld non propone la consegna gratuita su tutti, mentre il pagamento rateale è disponibile alle condizioni vantaggiose in 20 rate con tan e taeg 0%.