Mega Sconti Mediaworld: le migliori offerte sui TV OLED e QLED

Continuano i Mega Sconti di Mediaworld, il nuovo volantino attivo fino al prossimo 31 Luglio 2021 e valido solo online, che propongono un'ampia gamma di promozioni su TV OLED e QLED. Vediamo di cosa si tratta e quali sono le promozioni più interessanti.

Partendo come sempre dai TV OLED, il Sony KE48A9 da 48 pollici viene proposto a 1399 Euro, con un risparmio di 300 Euro rispetto ai 1699 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 69,95 Euro al mese e consegna a casa a 19,99 Euro. Tra le promozioni segnaliamo anche il Philips OLED 55OLED855/12 da 55 pollici, a 1299 Euro, 300 Euro in meno rispetto ai 1599 Euro di listino. Anche qui, è possibile scegliere il pagamento in 20 rate da 64,95 Euro al mese.

Tra le promozioni segnaliamo anche l'LG OLED 77GX6LA da 77 pollici a 4499 Euro, rispetto ai 6999 euro di listino, con pagamento a rate in 20 mensilità da 224,95 Euro al mese. In sconto però troviamo anche l'LG OLED 65WX9LA da 65 pollici a 3499 Euro.

Per quanto concerne i TV QLED, invece, l'offerta è più ristretta ed in lista troviamo il Samsung QLED QE85Q950TSTXZT da 85 pollici a 7499 Euro rispetto agli 11999 Euro precedenti.