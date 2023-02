Mega Sconti Mediaworld: le migliori offerte sui TV UHD 4K

Continuano i Mega Sconti di Mediaworld, la nuova iniziativa promozionale della catena di distribuzione che propone un'ampia gamma di offerte su tantissimi modelli di TV UHD 4K, che possono essere portati a casa a prezzi ridotti rispetto a quelli di listino.

Il Samsung QE43Q60BAUXZT da 43 pollici è disponibile a 487,99 Euro, il 39% in meno rispetto ai 799,99 Euro di listino. Sempre in ambito QLED segnaliamo il QE65Q80BATXZT da 65 pollici a 984,99 Euro: in questo caso il risparmio è del 45% se si tiene conto che di listino costa 1799,99 Euro.

Passando a Sony, invece, segnaliamo l'XR85X90KAEP da 85 pollici a 2699 Euro, con una riduzione del 25% dai 3599,99 Euro imposti dal produttore asiatico, mentre il modello da 65 pollici passa a 1299 Euro, il 33% in meno rispetto ai 1949,99 Euro precedenti. Salendo di prezzo e di dimensioni invece, l'XR75X90K da 75 pollici viene proposto a 1799 Euro, il 28% n meno dai 2499,99 Euro di listino.

Sempre in ambito Sony, l'XR85X95K da 85 pollici è disponibile in offerta a 4999 Euro, il 23% in meno rispetto ai 6499,99 Euro di listino, mentre l'XR6595KAEP da 65 pollici con pannello Mini LED è disponibile a 2599 Euro, il 25% in meno dai 3499,99 Euro di listino.