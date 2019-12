Mega Sconti Mediaworld: le offerte più convenienti sui TV

Continuano i Mega Sconti di Mediaworld, nell'ambito dell'iniziativa promozionale che si concluderà il prossimo 8 Gennaio e sarà disponibile sia nei negozi fisici che online. Quest'oggi ci soffermiamo sui televisori in offerta: vediamo quali sono le offerte più convenienti.

Il Samsung QE65Q70RATXZT da 65 pollici Ultra HD 4K con pannello OLED può essere acquistato a 979,30 Euro, il 30% in meno rispetto ai 1399 Euro proposti in precedenza dalla stessa catena di distribuzione.

In offerta anche il Sony KD55XF9005, con schermo da 55 pollici 4K a LED, a 797,30 Euro, anche in questo caso per un risparmio considerevole se si conta che il prezzo precedente era di 1139 Euro. Cala anche il Sony KD85ZG9BAEP, a 14399,10 Euro, il 10% in meno dai 15999 Euro di listino.

Fronte Panasonic, invece il modello TX-75XF780E da 75 pollici Ultra HD 4K passa a 1619,10 Euro, il 10% in meno dai 2999 Euro di listino, ma il risparmio è considerevole anche se si tiene conto del prezzo proposto dalla stessa Mediaworld il 26 Dicembre, di 1799 Euro.

I costi della consegna a casa variano da 9,99 a 19,99 Euro, mentre il ritiro contestuale in negozio è completamente gratuito. L'offerta è disponibile in tutto i punti vendita Mediaworld sparsi in Italia, fino alla mezzanotte dell'8 Gennaio.