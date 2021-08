Mega Sconti Mediaworld: quante offerte su HDD, SSD, monitor e altre periferiche PC!

I Mega Sconti estivi di Mediaworld portano con sé tantissime offerte su una vasta gamma di prodotti, tra cui figurano anche periferiche per PC come HDD e SSD interni, esterni e monitor in sconto, rispettivamente per marchi come S3+, Western Digital e HP. Vediamo i modelli top di gamma in promozione presso la catena di distribuzione rossa.

Cominciamo dando un’occhiata agli SSD interni proposti a marchio S3+, noto soprattutto tra i possessori di PC desktop assemblati di fascia alta. Uno dei modelli disponibili è l’SSD S3+ NVME Gen 3*4 High Perf RGB, proposto a 229,99 Euro anziché 269,99 Euro e dotato di una capienza di 1000 GB su formato M.2, con velocità di lettura di 3400 Mb/s e scrittura a 3000 Mb/s.

Più economico è invece l’SSD interno S3+ PCIe Gen 3 con 960 GB di capacità, il quale garantisce velocità di lettura pari a 2000 Mb/s e velocità di scrittura pari a 1600 Mb/s per 119,99 Euro anziché 229,99 Euro. Altrimenti, chi è a caccia di un SSD interno in formato SATA III può trovare il modello S3+ da 2 Terabyte di capienza a 199,99 Euro anziché 349 Euro, con velocità di lettura di 562 Mb/s e scrittura a 392 Mb/s.

Passando alle piattaforme esterne troviamo l’HDD portatile WD Elements da 2 TB di capacità, con porta USB 3.0 e velocità di accesso dati pari a 5400 RPM, proposto a 93,59 Euro anziché 116,99 Euro. Alternativa interessante è il Seagate Basic 4TB, modello con la medesima velocità e interfaccia USB 3.0, ma con il doppio della capienza e un prezzo estremamente interessante, pari a 94,99 Euro anziché 139,99 Euro. Tra gli SSD portatili segnaliamo invece il modello Lexar SL100 Pro da 1 TB con interfaccia USB-C 3.1, velocità di lettura pari a 1050 Mb/s e 900 Mb/s in scrittura, proposto a 169,99 Euro anziché 299,99 Euro.

Infine, tra i monitor in offerta notiamo il modello più economico LG 24MK600M-B con pannello LCD IPS Full HD da 24 pollici e tempo di risposta pari a 5 ms, proposto a 118,99 Euro anziché 169,99 Euro; in alternativa, a 168,99 Euro anziché 319 Euro troviamo il monitor HP OMEN 25 con pannello LED Full HD da 24,5 pollici, tempo di risposta pari a 1 ms e luminosità di 400 cd/m², con supporto anche a DisplayPort 1.2.

Sempre nel contesto dei Mega Sconti Mediaworld abbiamo anche segnalato TV Samsung e LG fino al 30% in meno.