Mega Sconti Mediaworld, le offerte migliori su notebook HP per scuola e ufficio

Se state cercando un computer portatile per il vostro lavoro in ufficio, smartworking o per prepararvi al nuovo anno di studi, il volantino Mega Sconti ora attivo da Mediaworld include 4 notebook HP in offerta a prezzi interessanti. Si parte da poco meno di 300 Euro e si arriva a top di gamma da quasi 900 Euro.

La rassegna parte con il modello HP 14S-DQ0068NL, entry-level da 261,75 Euro anziché 349 Euro che viene proposto con display HD Ready (1366 x 768 pixel) da 14 pollici, 4 GB di RAM DDR4, SSD da 128 GB e processore Intel Celeron N4120 da massimo 2,6 GHz. Insomma, si tratta del tipico modello per chi ha necessità immediata di un laptop ma non dispone di molti soldi per acquistare una versione più performante.

In alternativa, a 369,85 Euro al posto di 569 Euro potrete trovare il notebook HP 15S-FQ2094NL con schermo HD Ready da 15,6 pollici, 256 GB di archiviazione in formato SSD, 8 GB di RAM e processore Intel Core i3-1115G4 da massimo 4,1 GHz. Salendo ancora di prezzo, dunque, HP 15S-FQ4023NL si presenta con 12 GB di RAM, SSD da 512 GB, CPU Intel Core i7-1195G7 da 5 GHz di frequenza massima e display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel); se normalmente costa 969 Euro, con i Mega Sconti lo potete acquistare a 678,30 Euro.

Chiudiamo il quartetto con l’HP Pavilion 15-EG1015NL, notebook di fascia alta venduto a 879,20 Euro anziché 1.099 Euro. In questo caso abbiamo uno schermo LCD Full HD da 15,6 pollici accompagnato da 16 GB di RAM, CPU Intel Core i7-1195G7 e SSD per un totale di 1000 GB di capacità. Tutti i laptop citati, segnaliamo, non hanno una scheda video dedicata ma il chip Intel integrato.

