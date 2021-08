Mega Sconti Mediaworld: sconto del 30% su un TV LG NanoCell da 43'

Non c'è solo l'offerta su Amazon Fire TV Stick in giornata odierna. Mediaworld, infatti, nell'ambito dei Mega Sconti che scadranno il 22 Agosto 2021 propone una serie di promozioni molto interessanti sui TV LG. In particolare, su un modello da 43 pollici è possibile godere di uno sconto del 30%.

Il modello in questione è il 43NAN0776PA 2021 da 43 pollici, che viene proposto a 475,30 Euro, appunto con un risparmio del 30% se si tiene conto che di listino costa 679 Euro. Mediaworld dà anche la possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate con tan e taeg 0% da 23,77 Euro al mese. La consegna a casa è garantita al prezzo di 9,99 Euro da aggiungere a quello del prodotto, mentre il ritiro in negozio è a costo zero.

Il TV in questione è dotato di un pannello da 43 pollici 4K con risoluzione di 3840x2160 pixel e tuner per il digitale terrestre DVB-T2 oltre che satellitare DVB-S2. Le casse integrate hanno una potenza in uscita di 20W.

Tramite la scheda prodotto è possibile scegliere il punto vendita più vicino alla propria abitazione per effettuare il ritiro a costo zero del TV. La promozione sarà disponibile fino alle 23:59 del 22 Agosto, sia online che nei negozi sparsi in Italia.