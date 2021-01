Mega Sconti Mediaworld: tante offerte su TV Ultra HD 4K

Sono disponibili i Mega Sconti di Mediaworld, le nuove promozioni che propongono tanti sconti su varie categorie di prodotti, tra cui troviamo anche diversi modelli di TV.

Il Samsung UE65TI8070UXZT da 65 pollici, con pannello Ultra HD 4K, può essere acquistato a 699 Euro rispetto ai 749 Euro di listino, mentre l'UE75TU7090UXZT da 75 pollici passa a 949 Euro, rispetto ai 1099 Euro imposti dal produttore. Sempre fronte Samsung, citiamo anche la promozione sulll'UE75TU7170UXZT da 75 pollici, anch'esso ovviamente Ultra HD 4K, che viene proposto a 949 Euro, con un risparmio di 50 Euro se si confronta con i 999 Euro di listino.

Per quanto riguarda gli altri marchi, il Philips 32PFS5603/12 da 32 pollici con pannello a LED Full HD è disponibile a 229 Euro, a fronte di un risparmio di 20 Euro rispetto ai 249 Euro precedenti.

In sconto troviamo anche l'Ok ODL40673F-TB da 40 pollici, a 179,99 Euro, anche in questo caso lo sconto è di 20 Euro rispetto ai 199,99 Euro precedenti.

Nella stessa categoria dedicata a TV, audio ed home cinema troviamo anche alcune cuffie in offerta, come le Pioneer HDJ-X10 a 288,15 Euro, le Sony WH-H910N a 209,99 Euro al posto di 299,99 Euro e le Fresh 'N Rebel Clam ANC DGTL color sabbia a 107,99 Euro.