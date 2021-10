Mega Sconti Mediaworld: torna in offerta il Samsung Galaxy S21 5G, col 20% in meno

Come ampiamente noto, sono tornati i Mega Sconti di Mediaworld, il nuovo volantino valido fino al 31 Ottobre solo online. Tra i prodotti disponibili in offerta troviamo anche il Samsung Galaxy S21 5G nella variante con 256 gigabyte di memoria interna.

Lo smartphone, nella fattispecie, può essere acquistato a 739 Euro, il 20,45% in meno rispetto ai 929 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate da 36,95 Euro al mese con tan e taeg 0%.

La consegna a casa, in questa circostanza, non è gratuita ma viene garantita entro martedì 2 Novembre al prezzo di 4,99 Euro. Discorso diverso per il ritiro contestuale in negozio, invece, che è a costo zero scegliendo il negozio Mediaworld più vicino.

Il Galaxy S21 5G brandizzato Vodafone è dotato di uno schermo da 6,2 pollici Dynamic AMOLED, a cui si aggiungono 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna. La fotocamera posteriore invece è da 64 megapixel mentre il processore è 8-core da 2,9 GHz. A livello software troviamo Android 11 con la Samsung One UI 3.1. L'aspetto relativo alla brandizzazione è molto importante in quanto come noto influisce sui tempi di distribuzione dei vari aggiornamenti software. Mediaworld dà anche la possibilità di aggiungere accessori extra.