Mega Sconti Mediaworld, TV LG OLED 2022 a un prezzo folle: 52% in meno!

L’avvio dei Mega Sconti di Mediaworld validi fino al 31 dicembre consentirà a molte persone di acquistare televisori di ultima generazione a prezzi più vantaggiosi. Tra di essi, a sorprendere tutti è il modello LG OLED del 2022 venduto a meno di metà prezzo grazie a un taglio del 52%: vediamo le specifiche tecniche.

Lo smart TV in questione è l’LG OLED55A26LA, lanciato nel corso di quest’anno sul mercato italiano al prezzo di listino di 1.699 euro. Il display è un OLED Ultra HD 4K dalla diagonale pari a 55 pollici, il cui refresh rate nativo è pari a 60Hz e dal tempo di risposta pari a 1ms. Lato video evidenziamo il supporto alle tecnologie HDR10, HLG e Dolby Vision IQ, mentre sul fronte audio notiamo la codifica Dolby Atmos per una maggiore immersione. A garantire l’accesso ad applicazioni e altre funzionalità smart è il sistema operativo proprietario webOS 22, il quale offre già installati Amazon Prime Video, Netflix, DAZN e non solo. Naturalmente, il decoder DVB-T2 è già integrato.

Grazie al taglio del 52,56% proposto dalla catena di distribuzione, il TV LG OLED55A26LA passa a 805,99 euro con consegna a domicilio assicurata a costo zero entro il 13 gennaio 2023 a seconda della distanza dal punto vendita Mediaworld più vicino. Alla cifra citata è possibile aggiungere l’allacciamento del TV a 14,90 euro e l’installazione a muro a 89,90 euro.

Le offerte del momento sui televisori LG di fascia alta non finiscono qui, però, dato che sempre fino al 31 dicembre è possibile acquistare un LG OLED C2 a 500 euro in meno da Comet.