Mega Sconti Mediaworld: ultime ore di offerte imperdibili su TV e smartphone Samsung e LG

Il volantino Mega Sconti da Mediaworld sta per giungere alla sua conclusione, prevista per il 22 agosto 2021 salvo cambiamenti. Dopo avere visto le offerte su periferiche per PC, diamo un’occhiata a 5 offerte imperdibili su smart TV e smartphone Samsung e LG, con sconti che toccano anche il 40%.

Partiamo proprio dall’offerta più allettante del momento, riguardante lo smart TV 4K DVB-T2 LG NanoCell 4K 50NANO776PA 2021 con pannello LED da 50 pollici dal refresh rate di 60Hz, con supporto a HDR, HDR10 Pro, HLG lato video e decoder Dolby lato audio, mentre il sistema operativo è il proprietario WebOS 6.0. Il prezzo a cui viene proposto questo televisore è 497,40 Euro, contro gli 829 Euro di listino.

Altro smart TV LG è il modello LG 4K 55UP75006LF 2021 scontato da 679 Euro a 475,30 Euro, dotato di pannello LED Ultra HD 4K da 55 pollici, supporto a HDR, HDR10 e HLG, DVB-T2 per digitale terrestre e DVB-S2 per satellitare, sempre sistema operativo WebOS 6.0 e sistema audio Ultra Surround. Il pagamento può essere effettuato anche in 20 rate mensili Tasso Zero secondo il piano Findomestic.

Il televisore Samsung che segnaliamo in questa occasione è il modello Samsung Crystal UHD 4K UE43AU9070 Black 2021 che scende da 699 Euro a 486 Euro. Il pannello in dotazione è LED Ultra HD 4K da 43 pollici e gode del supporto a HLG, HDR e HDR 10+ per migliorare la qualità del video e decoder Dolby Digital Plus lato audio, mentre l’OS in dotazione è Tizen.

Tra gli smartphone disponibili appare dunque Samsung Galaxy S20 FE a 449 Euro anziché 669 Euro, dotato di pannello Super AMOLED Full HD+ da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 865 octa-core a 2,73 GHz, 128 GB di archiviazione espandibile fino a 1000 GB con microSD, 6 GB di RAM e comparto fotocamera caratterizzato da tre sensori posteriori (12 MP grandangolare Dual Pixel + 12 MP ultra-grandangolare + 8 MP teleobiettivo) e singola fotocamera anteriore da 32 MP, mentre la batteria è una cella da 4.500 mAh.

Infine, segnaliamo anche il modello low-cost Samsung Galaxy A32 con display Super AMOLED da 6,4 pollici, 128 GB di memoria interna espandibile, chipset MediaTek Helio G85, 4 GB di RAM, batteria da 5.000 mAh, quad-camera posteriore (64 MP grandangolare + 8 MP ultra-grandangolare + 5 MP macro + 5 MP profondità) e singolo sensore selfie da 20 megapixel, il tutto per 229,99 Euro al posto di 279,99 Euro.

Tra gli altri sconti del periodo su Mediaworld abbiamo visto anche la scheda video PNY RTX 3080 Ti a 350 Euro in meno.