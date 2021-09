Mega sconti Mediaworld, sono le ultime ore: le offerte da non perdere

Sono le ultime ore dei Mega Sconti Mediaworld, il volantino della catena di distribuzione valido fino al prossimo 29 Settembre 2021, e facciamo il punto sulle offerte da non perdere partendo da una riduzione di prezzo molto interessante su un'aspirapolvere Dyson.

Stiamo parlando del robot Dyson 360 Heurist, che viene proposto a 699,30 Euro, il 30% in meno rispetto ai 999 Euro di listino, con possibilità di effettuare il pagamento in 20 rate a tasso zero da 34,97 Euro al mese. La consegna però non è gratuita e prevista per il 1 Ottobre 2021 al prezzo di 9,99 Euro.

Tra gli altri sconti da non perdere segnaliamo anche il MacBook Air da 13 pollici con chip M1 ed SSD da 256 gigabyte a 1043,10 Euro, con uno sconto del 10% se si tiene conto che di listino costa 1159 Euro.

Fronte TV, segnaliamo il Sony KD43X85J 2021 da 43 pollici a 699,30 Euro, ma è interessante anche lo sconto sul Philips 55OLED705 da 55 pollici, che passa a 996,75 Euro e l'LG OLED65A16LA da 65 pollici a 1679,20 Euro.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, il Samsung Galaxy A22 Black brandizzato Vodafone passa a 197,91 Euro e l'iPhone 12 Pro da 128 gigabyte è disponibile a 1049 Euro.

La lista completa dei prodotti in offerta è disponibile a questo indirizzo.