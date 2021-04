Mega Sconti di Pasqua Trony: le migliori offerte sui TV OLED e 4K

Come abbiamo avuto modo di raccontare, Trony ha lanciato i Mega Sconti di Pasqua che fino al prossimo 16 Aprile permetteranno di portare a casa a prezzo ridotto tanti dispositivi. Spiccano, nel volantino, i TV: la catena di distribuzione infatti consente di godere di tantissime offerte sui TV, tra cui spiccano gli OLED.

Non possiamo non partire dall’LG OLED da 55 pollici della linea C1, che passa a 1599 Euro, il 16% in meno dai 1899 euro di listino. Sempre tra gli OLED, troviamo a prezzo ridotto anche il Philips 55OLED855 da 55 pollici, a 1469 Euro, con un risparmio del 18% rispetto ai 1799 Euro imposti dal produttore. Il Philips 48OLED935 da 48 pollici invece può essere acquistato a 1699 Euro, 300 Euro in meno dai 1999 Euro precedenti. Il Panasonic TX-65HZ1000E da 65 pollici invece può essere acquistato a 1820 Euro.

Tra i QLED, invece, partiamo dal TCL 50C715 da 50 pollici a 499 Euro, il 29% in meno dai 699 Euro precedenti, ma chiaramente l’offerta più importante è proposta sui TV Samsung. Il QE55Q700TATXZT da 55 pollici viene proposto a 1369 Euro, il QE55Q90TATXZT sempre da 55 pollici è disponibile a prezzo ridotto a 1150 Euro ed il QE65Q80AATXZT da 65 pollici a 1599 Euro, 300 Euro in meno dai 1899 euro di listino.

Le promozioni saranno attive fino al 16 Aprile solo online.