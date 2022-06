POCO, mega teaser sui nuovi F4 e X4 GT: la data dei nuovi flagship killer

Come un fulmine a ciel sereno, POCO ha annunciato la data in cui verrà tolto il velo dal suo secondo modello GT per le nostre latitudini dopo il lancio di POCO F4 GT, il primo vero flagship killer dell'anno 2022.

Il nuovo evento è fissato per il giorno 23 giugno 2022 a partire dalle ore 14 in Italia e si potrà seguire sui canali ufficiali del brand del gruppo Xiaomi, come specificato nel post.

I modelli al centro di questo nuovo reveal sono due: POCO F4 e POCO X4 GT, due misteriosi smartphone che dovrebbero andare a puntellare il portfolio del brand nella fascia media e medio alta.

I precedenti rumor su questi device suggeriscono una configurazione più aggressiva per POCO F4, meno distante dal fratello maggiore GT grazie alla possibile presenza di un SoC Qualcomm Snapdragon 865. Nel caso del POCO X4 GT, invece, dovrebbe trattarsi di un dispositivo molto vicino a Redmi Note 11T Pro, anche sul fronte delle specifiche tecniche con la rumoreggiata presenza del chip MediaTek Dimensity 8100.

Differenze profonde anche sul frontale, dove POCO F4 dovrebbe sfoggiare un generoso pannello AMOLED da oltre 6 pollici. Approccio più conservativo, invece, per POCO X4 Pro con la possibile presenza di un display LCD IPS.

Nell'attesa, qualora foste interessati a sapere qualcosa in più sul modello flagship, suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di POCO F4 GT.