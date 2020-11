Mega truffa su Instagram e Whatsapp: vendite false per 250mila Euro, 5 arresti

E’ stata scoperta una ,aga truffa su Instagram e Whatsapp, portata avanti ai danni di tanti ragazzini. Secondo quanto riferito dalla stampa italiana, circa 1600 adolescenti sarebbero stati vittima di una truffa avente ad oggetto l’acquisto di scarpe ed abiti.

Gli uomini della Polizia Postale di Bologna e Milano, su ordine della Procura di Bologna, hanno scoperto che dietro la frode si celava gruppo di persone che vendeva sui social network abiti e scarpe di brand famosi a prezzi molto abbordabili, tra i 50 ed i 100 Euro, significativamente inferiori rispetto a quelli di listino. La banda aveva messo su una vera e propria organizzazione criminale, e riceveva i pagamenti su 15 carte prepagate, che venivano poi “scaricate” dai vari componenti attraverso i prelievi ai bancomat.

Non solo i clienti non ricevevano i prodotti in questione, che non esistevano, ma erano costretti anche a pagare spese extra legate a motivazioni come spese di dogana o altro.

La truffa aveva base nell’hinterland milanese ed aveva un ammontare di 250mila Euro. Complessivamente sono stati truffati 2400 utenti, di cui 1600 adolescenti adescati tramite Instagram e poi contattati su Whatsapp. La Procura ha denunciato 12 persone e ne ha arrestate 5 per associazione a delinquere finalizzata alla truffa.