MegaBots ha annunciato una nuova battaglia di robot giganti

Il 17 ottobre, USA e Giappone si sono sfidate in un incontro a base di robot giganti. L'evento è stato trasmesso su twitch e commentato dallo speaker dell'UFC Mike Goldberg. La vittoria è andata al Team USA ma gli scontri si sono rivelati una completa delusione

Le aspettative, infatti, erano estremamente alte. Il Team MegaBots, a giudicare dalle reazioni degli esperti, ha portato avanti un ottimo lavoro, ma le fasi del combattimento avrebbero dato la sensazione di essere molto “scriptate”, come se fossero “parte di un copione”. MegaBots in queste ore ha annunciato il Giant Fighting Robot Tournament per il 2018, descritto come un torneo che il mondo non ha mai visto prima.



Per realizzare il torneo di robot serve però l'aiuto dei fan. Megabots ha infatti lanciato una nuova campagna di raccolta fondi su Kickstarter con l'obiettivo di raccogliere 950.000 dollari. MegaBots spera di raccogliere i fondi necessari per prenotare un'arena, riunire squadre provenienti da tutto il mondo e finanziare la ricerca e lo sviluppo necessari ad aumentare le prestazioni dei robot da combattimento.



MegaBots mostrerà l'evento in streaming nel quarto trimestre del 2018 e sta già permettendo agli utenti di preordinare i biglietti per raccogliere ulteriori fondi.