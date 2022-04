Ecco a voi la megacometa Bernardinelli-Bernstein, la più grande mai avvistata nella storia

Nel nostro Sistema Solare, e anche in zone limitrofe, passano moltissime comete e oggetti interstellari, alcuni ancora tutti da scoprire nonostante si dimostrino dei corpi stellari giganteschi. Questa cometa appena studiata da Hubble ha battuto ogni record registrato fin ad ora.

Come si evince dal titolo, la "mega cometa" è chiamata Bernardinelli-Bernstein (o anche C/2014 UN271) e, mediante le rivelazioni del formidabile telescopio spaziale Hubble, è stato possibile appurare che si tratta della cometa più grande mai osservata nella nostra storia.

I dati della nuova ricerca sembrano stabilire che il nucleo della megacometa si estende per circa 130km, ovvero una dimensione 50 volte superiore alla media delle normali comete a cui siamo abituati. Nonostante la sua eccezionale fisionomia, gli scienziati sono sicuri che esistano moltissime altre comete come Bernardinelli-Bernstein, e che si tratti solo di poterle cercare con strumenti avanzati (e con tanta dose di pazienza).

"Questa cometa è letteralmente la punta dell'iceberg per molte migliaia di comete che sono troppo deboli per essere viste nelle parti più lontane del Sistema Solare", ha affermato David Jewitt, coautore del nuovo studio professore di Scienza Planetaria e Astronomia presso l'Università della California UCLA, a Los Angeles. "Abbiamo sempre sospettato che questa cometa dovesse essere grande perché è davvero molto luminosa nonostante la grande distanza che ci separa".

Secondo i dati, la cometa gigante è piuttosto distante dal Sole e, quando fu studiata per la prima volta - nel 2014, si intuì che la sua orbita arrivava oltre quella di Nettuno, e che sarebbe arrivata al Perielio (il punto di massima vicinanza di un'orbita alla nostra stella) nel 2031. Nulla da temere per noi umani, dato che si troverà comunque a 10 UA di distanza (cioè quasi quanto la distanza che intercorre tra Sole e Saturno).

Per arrivare a queste importanti scoperte, il team di scienziati si è avvalso dei servigi del telescopio Hubble, ma non solo: Bernardinelli-Bernstein è troppo lontana persino per gli occhi vigili di Hubble, quindi per confrontare i dati del telescopio spaziale è stato necessario incrociare i dati anche con l'Atacama Large Millimeter/Submillimeter Array (ALMA).

Infine, i ricercatori sono convinti che la megacometa provenga dalla nube di Oort, e che impieghi circa 3 milioni di anni per compiere una rivoluzione completa intorno al Sole.

Lo studio è stato pubblicato sull'Astrophysical Journal Letters. Mentre poco qui sotto potete apprezzare una veloce immagine comparativa delle comete più grande scoperte finora, in realazione con C/2014 UN271.