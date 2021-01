Un megalodonte appena nato era molto più grande di un essere umano adulto

I cuccioli del megalodonte, il famoso squalo preistorico che ha terrorizzato i mari, erano più grandi della maggior parte degli esseri umani subito dopo essere nati. Un nuovo studio, pubblicato su Historical Biology, suggerisce quindi che all'interno dell'utero il nascituro mangiasse tutti i suoi "fratelli" non nati.

Tutto quello che sappiamo su queste creature proviene dai loro denti, che negli squali vengono persi continuamente per far spazio a una dentatura ancora più forte. In base alla documentazione fossile, infatti, il megalodonte dominò gli oceani della Terra da 23 milioni a circa 3,6 milioni di anni fa (per poi estinguersi a causa di diversi fattori).

Trovare dei resti di megalodonte è impossibile, poiché i loro scheletri fatti di cartilagine non resisterebbero così a lungo... fortunatamente i denti, invece, sì. Tuttavia, gli esperti hanno trovato anche qualche vertebra, che ha permesso loro di ricevere un'informazione sul loro passato davvero essenziale.

Il team del nuovo studio ha selezionato 15 vertebre che si pensavano provenissero dallo stesso squalo e le ha sottoposte a una micro tomografia computerizzata a raggi X. L'individuo era lungo circa 9 metri quando morì e aveva 46 anni. Successivamente, gli esperti hanno esaminato da vicino la vertebra più grande di tutti e sono stati in grado di determinare la grandezza della vertebra quando nacque il megalodonte.

Il cucciolo - subito dopo essere nato - era circa 2 metri di lunghezza. Queste creature molto probabilmente praticavano del "cannibalismo intrauterino", mangiando i loro fratelli non nati. "Essendo uno dei più grandi carnivori mai esistiti sulla Terra", afferma il paleobiologo Kenshu Shimada della DePaul University, "decifrare tali parametri di crescita è fondamentale per comprendere il ruolo che i grandi carnivori giocano nel contesto dell'evoluzione degli ecosistemi marini."